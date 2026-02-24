快訊

明起多波鋒面快閃晴雨涼暖交替 吳德榮：228連假降雨擴大

獨／打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

奇鈦科拓展高階應用

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

上櫃添加劑業者奇鈦科（3430）拓展高階產品應用，該公司表示，旗下添加於工程塑料的加工助劑，廣泛導入消費性電子產品，更看好未來陸續導入電動車、人形機器人領域應用。

奇鈦科表示，公司致力推廣電子業及高階應用布局，由於該公司產品主要為高分子用添加劑等，是加工過程中常被使用的化學品，下游應用範圍廣泛，以電子業來說，主要仰賴與下游客戶合作，將產品導入電子業應用，如消費性電子產品的薄膜應用，該公司藍光吸收劑也應用於顯示器；光引發劑部分，另一部分則應用於PCB油墨。

此外，在更多新興領域，奇鈦科也看好未來電動車、人形機器人應用，對高溫加工助劑需求將更上層樓。

奇鈦科元月營收1.71億元，年增21.59%；去年全年累計營收17.1億元，年增16.19%。去年前三季稅後純益7,216萬元，每股純益2.14元。各產品營收占比部分，去年上半年紫外光穩定劑營收比56.9％、抗氧化劑25.7％、光引發劑17％，阻燃劑0.4％。

營收 電子業

延伸閱讀

1台要價63萬人民幣 「春晚同款」機器人被搶購一空

Toyota準備生產數百萬輛油電動力車款 迎接更長的電動車過渡期

電動車快充不再怕電池衰退？寧德時代最新5C電池登場！

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

相關新聞

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

穩得2026年業績挑戰高峰

EMC電磁相容性元件解決方案供應商穩得（6761）轉攻高階自有品牌元件與AI資料中心電源驗證市場成效浮現，隨自有品牌出貨...

M31先進製程 IP 布局躍進

矽智財（IP）廠商M31（6643）先進製程IP領域投資逐漸開花結果，昨（23）日宣布旗下MIPI M-PHY v5.0...

工研院結盟興采 打造低碳供應鏈

面對全球淨零轉型壓力，工研院從材料端布局關鍵技術，與興采（4433）集團攜手推動複合紡織品循環回收技術，突破高值再利用瓶...

互動2025年 EPS 5.78元

互動（6486）昨（23）日公告去年第4季每股純益2.94元，一季賺贏前三季總和，累計2025年每股純益5.78元，年度...

景美科技將登興櫃 營運俏

半導體測試介面供應商景美科技（7899）預計明（25）日登錄興櫃交易，總經理羅麗文昨（23）日表示，受惠AI熱潮推升測試...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。