中菲行搶 AI 物流商機

中菲行（5609）董事長錢文君昨（23）日表示，美國關稅案變革、人工智慧（AI）興起都會對物流產業帶來正面影響，新年度，中菲行將以AI策略搶攻AI產業新商機。法人分析，關稅變革與AI產業蓬勃，將出現全新的物流商機，中菲行成為最大受惠業者。

錢文君指出，物流業的競爭力並非只靠單一技術工具，譬如AI，而是需要全球協作基礎專業體系，中菲行新年度持續深化數位轉型以AI強化國際物流韌性供應鏈，進一步推升營收、獲利穩健向上。

全球對AI需求，物流產業也出現全新商機，國際的物流個股股價變動加大，引起市場討論。法人分析，要注意物流業的競爭力，選擇在全球協作基礎擁有專業布局的物流業者；看好中菲行在全球航空物流的布局，再加上客戶多為半導體及AI相關業者，長期業績看俏競爭力浮現。

錢文君表示，在國際物流與全球供應鏈運作中，AI是能力的放大器，而非專業的替代者；真正的競爭優勢，來自「專業能力 × 數據智能」所形成的乘數效應；在多變的全球貿易環境中，在全球供應鏈提供更透明、更穩定且更具韌性的支撐架構，滿足客戶的各種物流需求。

瞄準市場變動商機，中菲行自2023年起每年投入毛利的3.5%利用於數位轉型與智能化升級，強化資料整合與營運智能能力，提升全球供應鏈可視化與營運穩定度，進一步優化決策品質與風險管理水準。

中菲行進一步指出，國際物流的價值不僅來自效率，更來自穩定與可預測性。毛利結構本質上反映的是合規能力與風險管理價值，而非單純作業差異。技術的角色，在於放大專業能力，並強化既有的風險管理體系。

AI為產業帶來效率提升契機，但在國際物流領域，真正的競爭力並非單一技術工具，而是建立在合規責任、風險承擔與全球協作基礎之上的專業體系。尤其，國際物流涉及多國法規遵循、運能配置、出口管制、關稅申報及在地營運網絡協同。這是一個由法規、信任與責任所構成的體系。AI可以優化流程與提升預測能力，但仍須結合長期累積的專業判斷與風險管理能力。

此外，針對美國最高法院於2026年2月20日裁定，美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施之部分關稅措施屬違法，新的全球15%普遍關稅已立即實施。

中菲行也提醒，此項裁決為貨主與進口商帶來實質契機，同時也伴隨新的不確定性，建議企業全面重新檢視關稅假設保留策略彈性。