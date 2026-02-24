穩得2026年業績挑戰高峰

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

EMC電磁相容性元件解決方案供應商穩得（6761）轉攻高階自有品牌元件與AI資料中心電源驗證市場成效浮現，隨自有品牌出貨占比大幅拉升，加上AI伺服器BBU與液冷測試需求升溫，今年業績有望再寫新猷，伴隨實驗室產能放量，助攻毛利率同步大幅成長。

穩得近年啟動轉型，結束低毛利代理業務，聚焦「高階自有品牌元件」與「AI電源與液冷實驗室檢測」雙主軸，去年自有品牌占比約32%，今年出貨比重將拉升至八成以上。

法人看好，自有品牌毛利率遠優於代理業務，有助穩得今年毛利走揚。

供應鏈透露，在AI資料中心方面，由於雲端服務供應商（CSP）加速資料中心供電系統升級腳步，HVDC成為新一代資料中心電力／電源架構成型，帶旺電力、電源、儲能等相關供應鏈需求，穩得深耕AI伺服器電源、散熱、BBU等檢測領域，近期承接BBU測試案，並與四大CSP接洽，測試項目涵蓋電池模組、電源模組、安規與EMC，並延伸至AI伺服器水冷系統與電力分配架構。

全球主要CSP今年資本支出大增，幅度明顯高於過去幾年水準，四大CSP合計投入至少6,300億美元資本支出，顯示AI所需的資料中心、算力與基礎設施，正進入新一輪加速建置階段，穩得將搭上此波龐大上升商機。

穩得亦受惠Nexperia去中化效應帶來轉單機會，自有品牌接單動能強勁。穩得董事長高治宏表示，去年第4季因產品線調整營運辛苦，但毛利與獲利優於預期，今年營運審慎樂觀，2026年營收可望較去年成長雙位數百分比，並努力維持去年下半年毛利率水準，甚至有機會進一步攀高。

AI 毛利率

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

M31先進製程 IP 布局躍進

矽智財（IP）廠商M31（6643）先進製程IP領域投資逐漸開花結果，昨（23）日宣布旗下MIPI M-PHY v5.0...

工研院結盟興采 打造低碳供應鏈

面對全球淨零轉型壓力，工研院從材料端布局關鍵技術，與興采（4433）集團攜手推動複合紡織品循環回收技術，突破高值再利用瓶...

互動2025年 EPS 5.78元

互動（6486）昨（23）日公告去年第4季每股純益2.94元，一季賺贏前三季總和，累計2025年每股純益5.78元，年度...

景美科技將登興櫃 營運俏

半導體測試介面供應商景美科技（7899）預計明（25）日登錄興櫃交易，總經理羅麗文昨（23）日表示，受惠AI熱潮推升測試...

