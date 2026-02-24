互動2025年 EPS 5.78元

互動（6486）昨（23）日公告去年第4季每股純益2.94元，一季賺贏前三季總和，累計2025年每股純益5.78元，年度營收、獲利同寫新猷，董事會並通過將超額配息，每股擬配發現金股利6元。

展望後市，互動表示，今年積極布局通訊基礎建設、無線網路整合、資安防護與地理空間情資決策」四大核心方向，看好營收、獲利可望再攀高。

互動受惠專案業績認列，推升去年第4季營收達11.96億元，季增101%，年增36%；營業利益1.86億元，季增280%，年增38.8%；稅後純益1.52億元，季增270%，年增34.5%，每股純益2.94元。

互動去年合併營收26.86億元，年增6.1%；營業利益3.5億元，年增4.1%；稅後純益2.96億元，年增3.6%，每股純益5.78元。

互動董事會通過2025年盈餘分配案，每股擬配發現金股利5.2元，並決議從資本公積中提撥4,071萬元發放現金，預計每股可配發0.8元，合計配發每股現金股利6元，盈餘分配率103.8%，互動昨日上漲3.9元，收82.6元，現金殖利率7.26%。

互動觀察，5G、寬頻網路、高速傳輸與雲端應用普及，通訊網路已成國家數位基礎建設的核心之一，加上資安防護能力的需求持續提升，帶來穩定且具延續性的市場動能。

防詐與通訊資安方面，互動表示，提供具即時性與高準確度的防詐解決方案，成為政府與電信業者推動打詐政策的重要技術夥伴。

無線通訊工程方面，受惠於低軌衛星、基地台密集化，以及企業與大型場域對高速穩定無線網路的需求提升，低軌衛星工程、電信基地台建置及大型場域無線網路整合專案持續成長。