饗賓春節檔期業績年增27% 旭集業績狂飆、真珠外帶年菜熱賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
饗賓集團旗下人氣蔬食Buffet「果然匯」春節期間業績繳出佳績。饗賓／提供
饗賓（7883）春節檔期交出亮眼成績，檔期業績較去年成長27%，來客數同步增加16%，主要營運動能來自新開店的強勁動能，以及既有店來客數和客單價的同步成長。以百匯品牌來看，高檔Buffet「旭集」業績年增46%，最為可觀，「饗食天堂」與「果然匯」也成長逾21%，單點品牌則以「真珠」表現最突出，客流量大增近三成，外帶年菜也大幅成長，成為今年春節檔期的另一項關鍵動能。

饗賓表示，今年業績成長動能主要來自於兩大核心策略的發酵，首先，是規模經濟的擴張。與去年相比，全台共新增14家據點（包含五家BUFFET），新店的加入為集團挹注了強勁的動能，顯示出品牌拓點策略的精準。其次，是既有店實力的持續深耕。除了新店開出紅盤，原有門市的表現更是超乎預期。受惠於春節連假天數增加以及聚餐需求轉強，既有店的來客數與客單價均有顯著提升。

其中，國民百匯「饗食天堂」表現尤為強勁，整體來客數成長超過10%；特別是新竹店、西門店及信義店，這三家指標性門市的來客數平均成長3~5%。

在非百匯品牌方面，今年「真珠」業績表現超乎預期，客流量大幅成長了近三成。除了內用座無虛席，外帶年菜成長幅度也高達三成五，主要是今年「真珠」首次推出售價1,688元的春節限定鯧魚米粉海鮮鍋，結合高檔食材與象徵家運順利、生意興旺的年節寓意，成功帶動檔期買氣。

此外，今年開飯的外帶年菜業績成長了近三成，其中「馬到金來」開運年菜組合，以豐富的八品精緻料理滿足了小家庭到大家庭的需求，單價與份量的精準設定有效拉高了客單價，進而推動整體營業額創下佳績。

