寶雅財報／2025年獲利31.4億元、年增12.1% EPS 29.54元創歷史新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
寶雅總經理陳宗成。寶雅／提供
寶雅總經理陳宗成。寶雅／提供

寶雅（5904）23日公布2025年財報，全年營收為253.2億元，年增7.2%；營業毛利為114.5億元，毛利率為45.2%；營業利益為38.75億元，營業利益率15.3%；稅後純益為31.43億元，年增12.1%，連續三年創下歷史新高；每股純益（EPS）為29.54元，連續四年賺逾二個股本。

寶雅董事會並決議通過盈餘分配案，配發現金股利每股25.5元，股利配發水準為歷年最高，配發率達86.3%，以23日收盤價458元計算，股息殖利率5.57%。

同時，寶雅公告董事會決議通過公司章程變更每股面額，由原每股面額10元變更為每股面額1元，發行股數由原本1.06億股調整為約10.64億股。寶雅表示，股票面額變更不影響股東權益，新股票其權利與舊股票相同。

寶雅去年第4季單季營收為65.7億元，季增2.8%、年增9.6%；營業毛利為31.3億元，毛利率為47.6%；營業利益為11.79億元，營業利益率17.9%，年增2.6%；第4季稅後獲利9.5億元，年增27.2%，單季每股純益為8.98元。

寶雅累計至2025年年底，全國共有470間門市，全年淨增50家門市。對於展店計畫，寶雅日前表示，門市開展是根據人口數和整體消費力來進行評估。隨著近年管理能力的提升，寶雅也積極發展美妝店，並成功開拓美妝市場，預計台灣整體展店空間的潛力可達到800間店。

