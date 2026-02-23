寶雅財報／去年大賺近三個股本、每股配息25.5元 雙創新高
寶雅（5904）23日董事會通過去年全年合併營收253.2億元，年增7.16%、營業利益38.74億元，年增12.4%，稅後純益31.43億元，年增12.1%，每股盈餘（EPS）29.54 元，創下歷史新高，連續三年創新紀錄。
寶雅亦決議配發去年度現金股利，每股發放25.5元，創下歷年配發之最，配發率86.3%。以今日收盤價458元估算，股息殖利率5.6%。
同時，寶雅通過公司章程修訂案，將每股面額自10元調整為1元，變更後發行股數將由原本1.06億股調整為約10.64億股，股東持股比率與權利義務完全相同。相關議案將提報5月19日舉行的股東常會討論，後續並將送主管機關辦理變更登記。
