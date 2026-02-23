台特化因為這個利多 股價大漲超過半根停板
台股23日金馬年新春開紅盤，指數再度改寫新猷，盤面個股漲多跌少。其中，台特化（4772）股價大漲超過半根停板，終止1月中旬以來的頹勢，頗有蓄勢發動新一波多頭攻勢的跡象，表現相當亮麗搶眼。
法人指出，2奈米製程正式導入GAA架構，帶動對於薄膜沉積精準度的要求，在技術門檻提高下，原子層沉積（ALD）技術成為關鍵的製程工具。其中，前驅物（Precursor）不只是材料來源，更是整個薄膜沉積製程的關鍵核心。
半導體特殊氣體龍頭台廠台特化，過去在CVD矽烷類特殊氣體領域已建立穩固市占與客戶基礎，公司順勢將技術與純化能力延伸至更高技術門檻的ALD前驅物市場，並計畫將於2027年後逐漸放量。
由於過去全球ALD前驅物市場長期由歐美與日本大型材料廠主導，如Air Liquide、Linde、Entegris等歐美廠商長年握有大宗市場份額。台特化成功介入後，將大舉分食長期由歐美與日本主導的市場，營運前景備受法人看俏。
在利多激勵下，台特化股價23日開高收高，終場上漲20.5元、收328元，漲幅6.67%，一舉扭轉1月中旬以來的頹勢；目前法人圈已有越來越多的投顧機構給予400元以上的目標價，其中尤以群益投顧上看447元最高。
