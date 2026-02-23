力旺新春開紅盤 盤中攻上漲停

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
力旺董事長徐清祥。記者鐘惠玲／攝影
矽智財廠商力旺於新春開出紅盤，今日早盤股價衝上漲停。

力旺先前提到，該公司去年第4季，在3奈米製程國防應用領域取得18個授權案的成績，相關動能正持續加速。今年第1季預期將再拿下3個3奈米製程AI資料中心處理器相關授權。

隨著授權案的進展加速，力旺的PUF相關權利金已進入量產階段。隨著其PUFrt正式導入輝達Vera Rubin架構，預計下半年相關權利金貢獻將會顯著成長。

針對未來營運展望，力旺也表示，在授權金方面，來自於晶圓代工廠的技術授權及晶片客戶的設計授權，不管是授權案數與授權金單價都持續增加，預期授權金收入會有強勁成長。至於權利金方面也加速成長，主要來自於更高單價先進製程，PUF權利金及更高royalty rate的MTP比重上升。

