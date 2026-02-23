美關稅添變數 櫃買簡立忠：強化興上櫃公司輔導

快訊

中央社／ 台北23日電
台股23日馬年開紅盤，櫃買中心董事長簡立忠（左2）出席櫃買中心新春團拜指出，整體產業趨勢仍具挑戰性，今年將加強協助輔導上櫃公司持續創新。中央社
台股馬年新春開紅盤，櫃買中心董事長簡立忠今天表示，面對美國關稅政策變動與產業挑戰，今年將強化對興櫃與上櫃公司輔導，推動創新企業進入資本市場，並提出5年債券市場發展規劃，審慎因應外部變數。

簡立忠今天出席櫃買中心新春團拜指出，整體產業趨勢仍具挑戰性，而美國關稅政策持續變動，增添市場不確定性。不過今天台股順利開出紅盤，市場氣氛相對穩定，因此可抱持較樂觀的態度。

他說，今年將持續協助興櫃和上櫃公司，並鼓勵更多創新與新創公司透過櫃買市場發行與籌資，提升市場多元性與活絡度，也將加強上櫃公司在公司治理及ESG面向的輔導，協助上櫃公司不斷精進創新。他指出，企業若未能創新，跟上產業發展腳步，經營將會面臨較大壓力。

債券市場方面，他表示，櫃買中心去年底提出為期5年的債券市場發展規劃，將與主管機關及產業界合作，建構更完整且具活力的國內債券市場體系，提升整體資本市場競爭力。

數位轉型方面，簡立忠表示，櫃買中心將持續推動內部與市場相關作業的數位化進程，優化系統與服務效率，強化市場基礎建設。

