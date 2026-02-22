快訊

宇峻遊戲改版 業績衝

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商宇峻（3546）旗下人氣遊戲《FINAL FANTASY XIV》（FFXIV）繁中版配合新年期間，同步進行版本更新，並推出節慶活動與新年優惠包等相關活動，助益2月業績可期。

《FFXIV》為日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的大作，過往該遊戲在台灣市場舊名為《太空戰士》，為家喻戶曉的角色扮演遊戲，《FFXIV》提供多樣種族與職業，每個職業都有其獨特的技能和玩法，繁中版由宇峻與智寶國際聯合代理。

法人指出，《FFXIV》目前在全球有高達3,000萬玩家，市場對該遊戲高度期待，有別於目前多數遊戲採商城制度，本次《FFXIV》繁中版採月費制，看好遊戲上市後，可為宇峻帶來強勁的成長動能，預估最快將在首季開始顯著貢獻業績。

宇峻並規劃推出六款遊戲，包括自行發行及授權中國代理商發行的自研遊戲，將在今年陸續登場；其中，《三國群英傳：策定九州》，此為授權中國開發的產品，台灣地區會由宇峻發行，《三國群英傳：格鬥版》已在電玩展有釋出，今年預計在全球發行。

此外，宇峻旗下《英雄傳說閃之軌跡：北方戰役》去年已獲中國版號，內部預估今年會授權中國發行；另一款遊戲《三國SLG》目前正在申請中國版號，盼今年能在中國推出。

