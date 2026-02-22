加掛ETF交易 有望拿獎
為鼓勵投資人參與加掛ETF交易，並強化證券商投入加掛ETF業務推廣動能，櫃買中心已於2026年度新增「加掛ETF新手獎」及「加掛ETF推動卓越獎」。期望能透過獎勵機制，引導證券商走在市場前端，積極推廣加掛ETF商品，協助投資人掌握更多元的投資選擇，進而促進加掛ETF市場發展動能，打造證券商與投資人雙贏的市場環境。
此外，櫃買中心亦持續拓展主、被動式債券ETF及多資產ETF發展，其中，針對主動式債券ETF，櫃買中心於2026年度新增流動量提供者獎項，透過補貼造市商交易成本，以提升市場參與意願，進而活絡主動式債券ETF的交易動能。
至於被動式債券ETF方面，櫃買中心持續鼓勵業者發行具創新性及市場區隔特色的被動式ETF，以促進產品多元化發展。
截至2月10日止，已取得申報生效函或申請核准函但尚未申請上櫃掛牌的債券ETF案件計有四件，將於2026年度陸續上櫃掛牌。
另已取得指數備查函而尚未取得申報生效或申請核准函的案件計有五件，業者將依各案件規劃時程送件審查。
