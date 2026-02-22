快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

加掛ETF交易 有望拿獎

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為鼓勵投資人參與加掛ETF交易，並強化證券商投入加掛ETF業務推廣動能，櫃買中心已於2026年度新增「加掛ETF新手獎」及「加掛ETF推動卓越獎」。期望能透過獎勵機制，引導證券商走在市場前端，積極推廣加掛ETF商品，協助投資人掌握更多元的投資選擇，進而促進加掛ETF市場發展動能，打造證券商與投資人雙贏的市場環境。

此外，櫃買中心亦持續拓展主、被動式債券ETF及多資產ETF發展，其中，針對主動式債券ETF，櫃買中心於2026年度新增流動量提供者獎項，透過補貼造市商交易成本，以提升市場參與意願，進而活絡主動式債券ETF的交易動能。

至於被動式債券ETF方面，櫃買中心持續鼓勵業者發行具創新性及市場區隔特色的被動式ETF，以促進產品多元化發展。

截至2月10日止，已取得申報生效函或申請核准函但尚未申請上櫃掛牌的債券ETF案件計有四件，將於2026年度陸續上櫃掛牌。

另已取得指數備查函而尚未取得申報生效或申請核准函的案件計有五件，業者將依各案件規劃時程送件審查。

ETF 債券ETF 櫃買中心

延伸閱讀

擔心股票部位太高？透過主動式債券ETF 提升資金運用彈性

相關主動式ETF 穩穩賺

紅包理財升級術 專家：主動式債券ETF成關鍵工具

0050超熱門…債券、高股息、市值型輪流紅！你的投資是被「市場氣氛」牽著走嗎？

相關新聞

櫃買挺新創 前進高雄

櫃買中心（Taipei Exchange）持續推動上市櫃企業創投（CVC）與創櫃板公司對接，透過「創櫃板Plus平台大聯...

加掛ETF交易 有望拿獎

為鼓勵投資人參與加掛ETF交易，並強化證券商投入加掛ETF業務推廣動能，櫃買中心已於2026年度新增「加掛ETF新手獎」...

宇峻遊戲改版 業績衝

遊戲研發商宇峻（3546）旗下人氣遊戲《FINAL FANTASY XIV》（FFXIV）繁中版配合新年期間，同步進行版...

振宇全台據點衝100家

振宇五金（2947）展店規模再擴張，2月新增台南仁和店外，下個月預計再新增兩家門市，屆時全台門市數將提升至94間，朝20...

世界先進去年EPS4.3元 配息4.5元

世界先進昨（3）日公布財報配息，2025年全年稅後純益79.07億元，年增12.2%，全年每股純益（EPS）4.3元，優...

精測去年12月EPS 2.49元

測試介面廠精測遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅後純益8,200萬元，年減35％，每股純益2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。