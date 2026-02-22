快訊

振宇全台據點衝100家

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

振宇五金（2947）展店規模再擴張，2月新增台南仁和店外，下個月預計再新增兩家門市，屆時全台門市數將提升至94間，朝2026年百店布局目標推進。

振宇五金表示，公司持續推進展店計畫，本月台南仁和店開幕，為台南地區第八家門市；3月將再新增兩家門市，全台門市數將提升至94間。

回顧2025年展店策略，振宇五金聚焦北部市場布局，帶動北部區域門市營收連續多月呈現雙位數年增。振宇五金表示，未來將持續深耕北、南部人口密集生活圈，提高社區服務密度與單店經營效率，穩步推進百店規模目標。

在門市人治理面向，振宇五金表示，公司推動2026年度薪資調整方案，基層同仁起薪調整至30,300元，並增設門市輪班津貼機制，以優化第一線人力結構與排班彈性。

為達到線上線下經營綜效，振宇五金表示，公司會員規模持續擴大，截至目前會員總數接近68萬人，年增15%，會員營收占比達56.8%，顯示會員經濟規模持續擴大。

台南 布局

