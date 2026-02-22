櫃買挺新創 前進高雄

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心邀請誠研創新成為其創櫃板推薦單位的合作夥伴，不僅可為申請單位出具「創新創意意見書」並提供深度輔導陪跑，今年更共同攜手辦理開春首場的大型投募資對接DEMO DAY活動，將於3月27日在高雄萬豪酒店舉行。櫃買中心／提供
櫃買中心（Taipei Exchange）持續推動上市櫃企業創投（CVC）與創櫃板公司對接，透過「創櫃板Plus平台大聯盟」團隊資源，辦理交流小聚、座談會等各式活動。

今年首度與高雄市政府經濟發展局及誠研創新攜手合作，共同舉辦第三屆「2026高雄創業投資DEMO DAY｜TPEx創櫃募資」活動，結合櫃買中心創櫃板資源，協助具潛力企業加速與資本市場接軌。

3月27日將自入選的40家團隊中，遴選八組團隊站上DEMO DAY舞台，與投資人及產業夥伴面對面洽談，活動現場也將邀請興櫃、上櫃等企業參與，實質開啟投資與合作機會。

櫃買中心長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不同階段逐步健全制度、提升能見度與募資能力。為響應行政院「中小微企業多元振興發展計畫」，於去年正式啟動「創櫃板Plus」新制，其效果顯著。

2025年度申請創櫃板輔導及登錄創櫃板家數合計達116家，較前一年度的54家一舉翻倍，為資本市場蓄積未來的成長動能。創櫃板作為資本市場入口平台，成立11年來，積極協助企業逐步累積能見度、制度健全度與募資媒合力度，截至目前已輔導超過580家公司，其中34家成功轉為公開發行，31家登錄興櫃，八家完成股票掛牌，成功鏈結創櫃板至資本市場。

櫃買中心的最大優勢是有30年豐富的資本市場輔導經驗以及成功打造從創櫃、興櫃到上櫃的櫃買家族完整生態圈，鼓勵以大帶小一起把生意作大的邏輯，以善用櫃買中心這個資本市場平台。

而櫃買中心為深耕覆蓋範疇，並加強布局中南部優質企業穩健邁向資本市場，和投資型科技創業孵化加速器與企業策略出場諮詢輔導專家誠研創新成為推薦單位合作夥伴，透過誠研創新本身的技術探勘與育成輔導能量，及自有早期投資基金直接投資，更能評估與推薦具有資本市場發展潛力與永續經營意願的創新事業單位成為櫃買家族的一員。

