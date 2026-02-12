快訊

美台簽署對等貿易協定 15%關稅定案、4年對美採購近3兆元

台美簽署對等貿易協定 美規小客車零關稅、取消進口數量限制

擎邦迎接12.8億訂單

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

擎邦（6122）昨（12）日公告，標得聯發科銅鑼數據中心機電工程、及臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程，訂單總金額合計約12.8億元，有助於營收及獲利相對成長。

擎邦公告揭露，聯發科銅鑼數據中心的機電工程預計2026年7月完工；臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程預計2031年8月日完工。

擎邦表示，聯發科機電工程相關訂單對擎邦數據中心領域的技術肯定、帶來未來競標優勢。臺北農產運銷相關改建工程對公司營收與毛利挹注甚大。

擎邦去年底法說會中揭露，在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高。因部份工程遞延影響，擎邦2026年首季迎來強勁營運動能，今年將會是審慎樂觀、且值得期待的一年。

擎邦近年成功地跨入兩岸電子、半導體、光電、通訊及生物科技等高科技產業的工程業務，專門從事機電、空調、無塵室、消防、儀控等的系統整合。去年前三季毛利率14.6%，年增1.45個百分點；稅後純益2.67億元，年減0.7%；每股純益3.44元。

北農 聯發科

延伸閱讀

相關新聞

利機強化高利潤產品線

利機（3444）2025年業績創近14年新高，展望今年，市場普遍對半導體成長持高度樂觀，公司長期營運基礎穩健。利機指出，...

光環1月 EP0S -0.1元

光環（3234）因近期股價波動，昨（12）日按規定公布財務數字，1月歸屬母公司業主淨損1,100萬元，每股淨損0.1元，...

安圖斯揪伴 深耕亞太市場

宏碁集團旗下伺服器廠安圖斯（7875）與企業級儲存廠商廣盛科技昨（12）日宣布將深化亞太市場布局策略，透過安圖斯高效能A...

世界先進去年EPS4.3元 配息4.5元

世界先進昨（3）日公布財報配息，2025年全年稅後純益79.07億元，年增12.2%，全年每股純益（EPS）4.3元，優...

精測去年12月EPS 2.49元

測試介面廠精測遭列注意股票，昨（27）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅後純益8,200萬元，年減35％，每股純益2...

