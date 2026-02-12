新漢將發新品 挹注業績
工業電腦廠新漢（8234）昨（11）日宣布，將參加今年世界行動通訊大會（MWC），主打橫跨電信、企業與工業應用的最新邊緣運算與資安平台，並將發表後量子密碼（PQC）平台、工業級IEC 61850 / IEEE 1613通訊閘道器、服務零中斷的關鍵軌道運輸通訊與高速5G切換設備。
今年MWC將於3月2日至5日在西班牙巴塞隆納登場，法人看好，新漢在MWC新品火力全開，有望為今年業績增添新柴火。
新漢表示，AI技術發展之際，企業也正面臨日益嚴峻的資安與工業應用需求等挑戰，該公司將於MWC展出多款具備前瞻技術的硬體平台。首要亮點為後量子密碼平台，該設備支援PQC-ready架構，協助企業與電信營運商在量子運算時代來臨前，提前布局防禦機制，確保長期資料安全與韌性。
在關鍵基礎設施領域，新漢展出符合IEC 61850與IEEE 1613標準的工業級閘道器，專為變電站與嚴苛工業環境設計，具備極高電磁耐受力，協助電力與OT領域客戶建構穩定且可擴充的安全網路。
