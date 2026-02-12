穩懋2025年每股賺4元

砷化鎵代工廠穩懋（3105）昨（11）日召開法說會，公布去年稅後純益16.94億元，年增121%，每股純益4元。展望本季，預期受傳統淡季與部分廠房歲修影響，營收將高個位數季減（High single digit）。

穩懋去年第4季毛利率31.8%，季增4.9個百分點，年增11.4個百分點；稅後純益10.29億元，季減4%，較前年同期轉虧為盈，每股純益2.43元。累計去年營收166.39億元，年減5%，毛利率24.2%，年增1個百分點。

穩懋總管理處總經理陳舜平指出，去年第4季整體業績略優於先前預期，毛利率也相當不錯，主因產品結構改變，高毛利率的基礎建設相關產品（如光通訊）比重提升，低毛利率通訊裝置應用產品比重縮小，推升毛利率向上。

穩懋統計，去年第4季產能利用率與前一季相當，均為60%左右。

針對各項業務，陳舜平指出，今年智慧手機5G滲透率將持續成長，但記憶體飆漲可能影響終端買氣，致使手機功率放大器（PA）出貨動能較為保守，後續仍需緊盯市況發展。WiFi業務方面，預料仍會積極成長，估業務有望雙位數增長；光通訊相關產品在AI資料中心驅動下，有望大幅成長。

展望今年，陳舜平認為，本季是傳統淡季，加上工作天數也較少，產能利用率勢必比上季的六成下滑，估營收也將較前一季度下滑，毛利率預計落在24%至26%區間。

陳舜平強調，穩懋正逐漸從原先成熟的智慧手機市場，轉向含金量、技術門檻更高的產業前進，包括AI資料中心、低軌衛星等，目前也初步看見成果，期盼後續相關業務能持續擴大。