耕興2025全年度每股純益10.77元 擬每股配息12元

耕興（6146) 今(11)日舉行董事會，公司去年第4季及全年財報。去年第4季合併營收為11.38億元，合併毛利率48％，合併稅前盈餘為3.3億元，歸屬於母公司稅後純益2.9億元，每股純益2.85元；累計2025年全年合併營收為44.95億元，合併毛利率46％，合併稅前盈餘13.8億元，歸屬於母公司稅後純益為11億元，每股純益10.77元。

耕興表示，受惠高毛利檢測需求強勁，涵蓋5G旗艦手機機種、AI 筆電及企業級商用 AP等產品，推升整體毛利率表現，合併毛利率由第3季的45%提高至第4季的48%。

耕興董事會今天也決議通過去年盈餘擬每股配發12元股息，配發率約111%。耕興保持一貫高現金股息配發之股利政策，將公司經營成果回饋全體股東共享，以今日(2/11)收盤價格新台幣178.5元計算，現金殖利率達6.72％。

耕興表示，受惠於 5G NTN（非地面網路）技術納入3GPP 標準，行動裝置正邁向衛星與地面網絡整合的『陸空雙聯網』時代。公司鎖定3GPP Release 18/19 演進商機，針對低軌衛星直連手機（D2D）與高速物聯網檢測（5G NR-NTN & NB IoT-NTN）已做好充足準備。隨著技術持續推進至6G階段，各類終端裝置對於強制性與功能性檢測的要求將大幅墊高，預期2026年將迎來新一波高毛利、高技術門檻的檢測商機。