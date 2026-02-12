快訊

陽信銀1月每股稅前賺0.167元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行自結今年元月單月稅前盈餘6.75億元，每股稅前盈餘0.167元。截至1月底，總資產達8,241億元，淨值達565億元，分別較去年同期成長8%、13%，營運規模穩健成長。另外，逾放比為0%、備抵呆帳覆蓋率達到100,544.33%，資產品質顯著優於同業平均。

為拓展客源，擴大業務規模，陽信銀行推出「新台幣高利定存專案」。即日起至2026年6月30日止，個人戶以新資金承作，每筆起存金額為1萬元，上限1,200萬元（含）內可享有定期存款一年期固定利率1.75%，歡迎新舊客戶臨櫃辦理。

此外，陽信銀行信用卡2026年度祭出多重優惠，主打海外消費的曜晶卡維持3.1%高回饋及國內保費1.3%回饋無上限；JCB晶緻卡鎖定日韓泰旅遊3%回饋無上限。此外，生日當月消費滿1萬元送500元刷卡金以及年度消費滿25萬元之卡友贈送機場接送。全行卡友透過「台灣行動支付」感應消費享2%回饋，每月回饋上限100元，活動詳情可參考陽信官網公告。

