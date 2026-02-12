中信造船交船 3億進帳

中信造船（2644）為台灣港務港勤公司打造的三艘拖船昨（11）日交船，有約3億元尾款進帳，挹注營運表現；同時，港勤公司並有造價13億元的四艘拖船後續擴充計劃（選擇權），委由中信建造，可隨建造工程進度推進為營運成長增新動能。

據了解，台灣港務港勤公司為配合拖船汰舊換新和支援離岸風力發電運輸需求，針對新造6,400匹馬力級拖船一艘及3,200匹馬力級拖船二艘案，2024年4月公告以總價約10億元決標給中信造船。

三艘拖船歷經安放龍骨、下水等節點，昨日由台灣港務港勤公司和中信造船共同舉辦交船典禮。中信將有船價的三成尾款約3億元落袋。

中信指出，此次新造拖船在設計與建造階段著重動力性能、作業穩定性及整體安全等級，除全面符合國際相關規範，並通過日本船級協會（NK）及驗船中心（CR）認證，進一步提升靠離泊作業效率與航行安全。

另外，港勤公司並執行選擇權，啟動後續擴充計劃，進一 步向中信造船增購一艘6,400匹及三艘3,200匹馬力拖船共四艘，總價為13億元，將可隨建造工程進度推進為營運成長增新動能。

法人指出，中信造船正執行國艦國造標案原先有海巡署的33艘35噸巡防艦、15艘100噸巡防艦、八艘600噸巡防艦，以及兩艘輕型巡防艦，加上新增拖船建造案，造船排程至2028年。