櫃買元月交易 三個新高
櫃買中心副總經理李淑暖昨（11）日指出，上櫃股票、上櫃有價證券及黃金現貨平台1月日均值三創新高。營收方面也同樣有亮眼表現，1月上櫃公司營收2,860億元、年增24%，主要受惠於AI伺服器需求帶動。
台股1月走勢強勁，櫃買市場在成交量值方面表現亮眼。上櫃有價證券日均值達1,877.5億元，上櫃股票日均值達1,740.9億元，均創下櫃買市場歷史新高；1月計有四個營業日上櫃股票成交值突破2,000億元。
近期國際黃金市場交易熱絡，金價水漲船高，櫃買黃金現貨交易平台1月成交金額達20.9億元，為2015年1月平台上線以來單月新高。
黃金現貨平台截至2月10日止，日均值達1.43億元，今年來累計2.43萬人次（去年同期日均值1,454萬元、累計413人次），明顯大幅成長。2月2日單日成交值更達6.34億元，也是2015年1月平台上線以來單日新高。
