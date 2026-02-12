耕興去年EPS 10.77元 擬配息12元

耕興（6146）昨（11）日公布去年財報，2025年營收44.95億元，年減1.3％。全年歸屬母公司淨利約10.97億元，年減約15%，每股純益10.77元，雖受市場結構調整與篩選訂單影響較前一年12.66元降低，但仍連五年賺逾一股本。

耕興昨並公告預計5月22日召開股東常會；同時拍板現金股息12元，超越去年每股獲利水準。

耕興財報顯示，去年第4季獲利約2.9億元，季增12.8%，年減1.7%，每股純益2.85元，為近三季高檔。

展望未來，耕興提到，上半年能見度明朗，目前產能可望滿載到第2季，AI應用加速落地帶動多元需求成長，同時已在太空通訊檢測服務業務有不錯斬獲，成功取得北美前三大非地面性網路（NTN）衛星通訊營運商之一認可實驗室資格，並帶動高階檢測需求增長。