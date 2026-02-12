快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

耕興去年EPS 10.77元 擬配息12元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

耕興（6146）昨（11）日公布去年財報，2025年營收44.95億元，年減1.3％。全年歸屬母公司淨利約10.97億元，年減約15%，每股純益10.77元，雖受市場結構調整與篩選訂單影響較前一年12.66元降低，但仍連五年賺逾一股本。

耕興昨並公告預計5月22日召開股東常會；同時拍板現金股息12元，超越去年每股獲利水準。

耕興財報顯示，去年第4季獲利約2.9億元，季增12.8%，年減1.7%，每股純益2.85元，為近三季高檔。

展望未來，耕興提到，上半年能見度明朗，目前產能可望滿載到第2季，AI應用加速落地帶動多元需求成長，同時已在太空通訊檢測服務業務有不錯斬獲，成功取得北美前三大非地面性網路（NTN）衛星通訊營運商之一認可實驗室資格，並帶動高階檢測需求增長。

財報

延伸閱讀

多賢受傷仍堅持坐著唱...檢查確診骨折！停工至3月 缺席TWICE北美巡演

「齊柏林衛星」首波取像成果亮相 高解析影像曝光台南安平樣貌

好讀周報／SpaceX跨域整合 資料中心上太空！馬斯克：可長期發展AI

iPhone大敵要來了？路透：星鏈打算推出手機 馬斯克親曝有多不一樣

相關新聞

陽信銀1月每股稅前賺0.167元

陽信銀行自結今年元月單月稅前盈餘6.75億元，每股稅前盈餘0.167元。截至1月底，總資產達8,241億元，淨值達565...

耕興去年EPS 10.77元 擬配息12元

耕興（6146）昨（11）日公布去年財報，2025年營收44.95億元，年減1.3％。全年歸屬母公司淨利約10.97億元...

櫃買元月交易 三個新高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（11）日指出，上櫃股票、上櫃有價證券及黃金現貨平台1月日均值三創新高。營收方面也同樣有亮眼表現...

鉅明新訂單 持續落袋

高爾夫球具代工廠鉅明（8928）新單持續落袋，目前接單能見度看到3月底，可為本季營運增溫，法人指出，其越南新廠今年放量和...

中信造船交船 3億進帳

中信造船（2644）為台灣港務港勤公司打造的三艘拖船昨（11）日交船，有約3億元尾款進帳，挹注營運表現；同時，港勤公司並...

力旺權利金一路看增

IP矽智財大廠力旺（3529）昨（11）日召開法說會，董事長徐清祥指出，旗下PUFrt（Root of Trust）已正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。