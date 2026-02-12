富旺認列交屋入帳 升溫

富旺國際（6219）認列建案交屋入帳持續升溫，董事長林宗毅表示，國內房市今年有望逐步回溫，富旺目前持有全台近2.2萬坪土地庫存，規劃總銷上看290億元，規劃戶數達1,600戶，足以支撐未來五年推案所需。

富旺1月合併營收6.17億元、年增10,807.7%，主要受建案交屋入帳推動，整體營運步調穩健。其中，彰化「艾美莊園」單月挹注約5.35億元，雲林「悅榕花園」0.64億元，新竹「華時代」0.17億元，認列動能亮眼。

林宗毅指出，受金融政策管制影響，銀行授信審核緩慢，包括彰化「艾美莊園」、雲林「悅榕花園」與新竹「華時代」等案，交屋入帳遞延至今年陸續認列，預期將持續為營運帶來穩健貢獻。林宗毅補充，總銷8.7億元的新竹「鈺時代」、總銷8.7億元的台中「富旺敦厚-透天區」皆已取得使用執照，隨著交屋時程推進，有望挹注上半年營收表現。

下半年則有總銷7.5億元「耀時代」Villa、總銷17億元「耀時代」大樓、總銷20億元后里「富旺敦厚-大樓區」等案陸續交屋入帳。

富旺目前在全台持有近2.2萬坪土地庫存，規劃總銷上看290億元，布局涵蓋新北、新竹、台中、彰化、雲林與台南等地，足以支撐未來五年推案規模。

施工中個案包含新竹「耀時代」、「耀時代Villa」，「耀時代Villa II」、台中「富旺千蘊」、「富旺敦厚-大樓區」、「富旺心海綻」，以及彰化「富旺W行館」等，工程皆如期推進。

待開發資產分布於新北市新莊光榮段、台中市北屯同榮段、西屯何安段、烏日蘆竹湳段、彰化市延和段、南投縣草屯光華段、雲林縣斗六雲林溪段，及台南市鹽水區工業土地，可望持續強化中長期營運動能。