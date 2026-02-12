基亞與澳洲機構簽 MOU

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
基亞集團與澳洲眼科研究中心簽MOU，基亞生技董事長張世忠（左起）、MVA董事長Jitto Arulampalam、溫士頓醫藥董事長蔡森田、澳洲眼科研究中心執行董事Keith Martin、澳洲駐台代表馮國斌合照。基亞／提供
基亞集團與澳洲眼科研究中心簽MOU，基亞生技董事長張世忠（左起）、MVA董事長Jitto Arulampalam、溫士頓醫藥董事長蔡森田、澳洲眼科研究中心執行董事Keith Martin、澳洲駐台代表馮國斌合照。基亞／提供

基亞（3176）昨（11）日宣布，澳洲子公司Medic Vision AI Limited（MVA）已與澳洲眼科研究中心（Centre for Eye Research Australia，CERA）簽署合作備忘錄。雙方規劃於澳洲成立合資公司，運用CERA的RNA編輯技術平台，開發遺傳性視網膜病變（Inherited Retinal Diseases, IRD）的創新治療方案。

基亞日前在國內召開「台澳眼科專題研討會」邀請CERA董事Keith Martin、首席研究員劉貴玄，以及臺大醫院陳達慶醫師分享最新的研究成果，研討會深入探討基因治療與人工智慧（AI）等創新技術，應用於 IRD的治療策略。

基亞旗下澳洲子公司MVA在這次研討會上與CERA簽署合作備忘錄。雙方規劃於澳洲成立合資公司，運用CERA的RNA編輯技術平台，共同開發IRD的創新治療方案。

基亞說明，CERA為全球前五大、亦為南半球最具指標性專業眼科研究機構，並與墨爾本大學（University of Melbourne）及維多利亞皇家眼耳醫院（Royal Victorian Eye and Ear Hospital）形成合作聯盟，建構涵蓋基礎研究、臨床試驗至臨床醫療的一體化轉譯研究（Translational Research）體系。

MVA也同時與基亞另一子公司溫士頓醫藥公司簽署眼科藥物之合作備忘錄。溫士頓提供產品、技術與法規支援；MVA則負責市場評估、法規事務與商業化推動，雙方核心能力互補，預期可發揮高度合作綜效。

基亞表示，IRD是因基因缺陷而導致視力喪失的遺傳性疾病，已知有超過270個基因缺陷可能導致IRD，病患多在兒童或青年期發病，最終可能導致雙眼失明，部分病人甚至會失去聽力。

