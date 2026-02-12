快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

中美晶集團旗下特化廠台特化（4772）半導體領域業務需求擴大，新年度營運持續向上，包括先進製程氣體、設備清洗需求雙成長，除本業、併購事業營收同步放大，今年獲利更有望持續成長。

台特化日前公布元月營收2.88億元，年增309.37%。台特化表示，營收大幅增加，主因為併入弘潔科技。台特化表示，併購弘潔收入，在今年將進一步放大；去年通過驗證的無水氟化氫（AHF），今年也將放量、加碼貢獻營收。

法人也指出，隨N3、N2製程放量，台特化主力產品矽乙烷（Disilane）需求也將進一步提升，帶動營收成長。

台特化認為，公司今年成長趨勢，將較去年更值得期待。

法人指出，晶圓業者在美國廠製程將升級至先進製程，加上台灣晶圓廠N2產能將大幅放大、今年又有許多新廠建置規畫，帶動台特化旗下矽乙烷用量放大。

此外，法人也表示，台特化矽乙烷在N3製程中，市占率正逐步提高；在N2製程中，則為該產品最大供應商，穩坐先進製程特殊氣體市占，將成為先進製程拓產浪潮下，供應鏈上的優先受惠股。

台特化日前也公布自結獲利數字，去年11月稅後純益5,900萬元，年增51%；每股純益（EPS）0.4元。去年前三季每股純益2.69元。法人看好先進製程帶動需求，加上市占優勢地位穩固，對今年獲利看法正向。

台特化在先進製程氣體材料方面具寡占優勢。台特化指出，該公司為為全球四家可量產半導體級高純度矽乙烷工廠之一；此外，矽乙烷生產工廠為全球單一產線最大產能。

