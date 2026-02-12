快訊

大中2025年EPS 9.52元 三年高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

MOSFET業者大中（6435）昨（11）日公告去年稅後純益3.54億元，年增56.6%，每股純益9.52元，為近三年來高點。

大中去年Q4稅後純益1.26億元，季增近三成、年增1.21倍，每股純益3.39元。

大中董事會同時決議去年度盈餘擬配發現金股利7.5元，配發率近八成，總發放金額2.81億元；此外，董事會通過設置永續長，由現任總經理黃道景擔任，主要為強化公司永續治理架構，提升ESG管理效能。

以各別應用的未來展望來看，公司看好PC應用市場，由於新平台切換與企業汰換潮推動需求，相關高階產品如Dr.MOS、Dual N Flip Chip是重點策略產品。

在馬達與風扇產品線方面，大中表示，公司過去數年的耕耘已使產品具備競爭力，該領域成長可期。

永續 董事

