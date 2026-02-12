快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

茂達2025年每股賺13.04元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

電源管理晶片廠茂達（6138）昨（11）日公告去年第4季稅後純益2.75億元，季減4.8%、年增58%，每股純益3.77元；全年稅後純益9.51億元，年增32.1%，每股純益13.04元，為近三年來高點。

茂達同步公告董事會決議去年度盈餘擬配發10.2元現金股利，加上資本公積配發0.8元，合計股息11元，配發率逾八成，發放總金額8.28億元。

茂達去年拆分「存儲」產品線，茂達總經理盛剛指出，這條產品線切入市場時間不長，但已成功打入大型客戶，該客戶在HDD與SSD兩大產品都有，同時，在其他記憶體客戶也有SSD產品下，茂達從周邊電源解決方案逐漸滲透到核心元件。

公司看好，存儲產品未來兩、三年成長將快速提升，且目前基期仍低，隨市占率逐漸提升，將成為新重要動能。技術端部分，茂達表示，DDR原廠的認證計畫持續推進，整體進度維持在正向軌道，由於DRAM大廠現階段重心放在HBM，DDR5導入資源相對放緩，公司預期，今年有望看到更明確的推進成果。

法人認為，2026年AI PC帶動硬體升級，DDR5滲透率提升，茂達在PMIC布局站穩優勢，產品價值顯著提升；此外，AI資料中心與筆電導入雙風扇／水冷散熱趨勢，推升風扇馬達驅動IC強勁成長；網通與新應用方面，伴隨Wi-Fi 7產品放量，Wi-Fi 8產品已設計導入，成為2026年新出貨動能之一；在車用與工控布局方面，茂達的高壓MOSFET產品切入國際車廠與工控領域，隨產品結構優化，將帶動營收與獲利挑戰新高。

DDR5 布局

延伸閱讀

驚動戰機升空！飛往以色列客機出現「恐怖分子」Wi-Fi 竟是屁孩惡作劇

AI 記憶體下一代黑馬來了？法人點名兩家台廠可望受惠

韓媒爆料黃仁勳和SK會長崔泰源在美「炸雞啤酒會」 討論內容曝光

記憶體漲價 網通廠轉嫁成本

相關新聞

陽信銀1月每股稅前賺0.167元

陽信銀行自結今年元月單月稅前盈餘6.75億元，每股稅前盈餘0.167元。截至1月底，總資產達8,241億元，淨值達565...

耕興去年EPS 10.77元 擬配息12元

耕興（6146）昨（11）日公布去年財報，2025年營收44.95億元，年減1.3％。全年歸屬母公司淨利約10.97億元...

櫃買元月交易 三個新高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（11）日指出，上櫃股票、上櫃有價證券及黃金現貨平台1月日均值三創新高。營收方面也同樣有亮眼表現...

鉅明新訂單 持續落袋

高爾夫球具代工廠鉅明（8928）新單持續落袋，目前接單能見度看到3月底，可為本季營運增溫，法人指出，其越南新廠今年放量和...

中信造船交船 3億進帳

中信造船（2644）為台灣港務港勤公司打造的三艘拖船昨（11）日交船，有約3億元尾款進帳，挹注營運表現；同時，港勤公司並...

力旺權利金一路看增

IP矽智財大廠力旺（3529）昨（11）日召開法說會，董事長徐清祥指出，旗下PUFrt（Root of Trust）已正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。