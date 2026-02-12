茂達2025年每股賺13.04元

電源管理晶片廠茂達（6138）昨（11）日公告去年第4季稅後純益2.75億元，季減4.8%、年增58%，每股純益3.77元；全年稅後純益9.51億元，年增32.1%，每股純益13.04元，為近三年來高點。

茂達同步公告董事會決議去年度盈餘擬配發10.2元現金股利，加上資本公積配發0.8元，合計股息11元，配發率逾八成，發放總金額8.28億元。

茂達去年拆分「存儲」產品線，茂達總經理盛剛指出，這條產品線切入市場時間不長，但已成功打入大型客戶，該客戶在HDD與SSD兩大產品都有，同時，在其他記憶體客戶也有SSD產品下，茂達從周邊電源解決方案逐漸滲透到核心元件。

公司看好，存儲產品未來兩、三年成長將快速提升，且目前基期仍低，隨市占率逐漸提升，將成為新重要動能。技術端部分，茂達表示，DDR原廠的認證計畫持續推進，整體進度維持在正向軌道，由於DRAM大廠現階段重心放在HBM，DDR5導入資源相對放緩，公司預期，今年有望看到更明確的推進成果。

法人認為，2026年AI PC帶動硬體升級，DDR5滲透率提升，茂達在PMIC布局站穩優勢，產品價值顯著提升；此外，AI資料中心與筆電導入雙風扇／水冷散熱趨勢，推升風扇馬達驅動IC強勁成長；網通與新應用方面，伴隨Wi-Fi 7產品放量，Wi-Fi 8產品已設計導入，成為2026年新出貨動能之一；在車用與工控布局方面，茂達的高壓MOSFET產品切入國際車廠與工控領域，隨產品結構優化，將帶動營收與獲利挑戰新高。