IP矽智財大廠力旺（3529）昨（11）日召開法說會，董事長徐清祥指出，旗下PUFrt（Root of Trust）已正式導入NVIDIA新一代Vera Rubin架構，隨著AI晶片進入量產周期，預期下半年權利金貢獻將顯著成長，成為推升全年營運的重要支撐。

徐清祥透露，力旺去年第4季於3奈米國防應用領域一舉取得18個授權案，今年首季可望再拿下三個3奈米AI資料中心處理器授權，顯示先進製程滲透率持續提升，且由於3奈米產品單價（ASP）與權利金基礎較高，加上AI資料中心晶片生命周期長，法人看好，相關案源將逐步轉化為穩定且高毛利的權利金收入。

業界分析，隨著AI與高效能運算（HPC）快速發展，晶片設計複雜度大幅提高，IP（矽智財）業者在供應鏈中的角色更加關鍵，因為IP廠提供經認證的電路設計模組，可大幅縮短開發時程、降低設計成本，並確保在先進製程下的可靠度與效能．特別是在3奈米以下節點，IP須與晶圓代工廠深度協作驗證，一旦導入即具高度黏著性，成為設計公司與代工廠間不可或缺的橋樑。

力旺表示，PUF相關權利金已全面進入量產階段，除受惠AI推論趨勢帶動Computing in Memory（CIM）應用與SRAM Repair需求提升外，Edge AI與實體AI（Physical AI）對硬體信任根的要求更為嚴格，將使安全IP成為AI架構升級的重要基礎建設。

公司累計已經完成逾130個PUF設計定案（Tape-out），全球有超過700個製程平台採用其技術，每日量產晶圓折合8吋約當超過980萬片，奠定長期權利金成長基礎。

在授權金方面，總經理何明洲表示，今年無論來自晶圓代工廠或IC設計客戶的授權案數量與單價均可望提升，授權收入將呈現強勁成長；權利金動能則來自更高單價的先進製程導入，以及MTP占比提升，包括美系手機數據晶片模組的射頻IC、車用ADAS與LiDAR、雲端AI所需BMC、SSD控制器、CXL控制器與DIMM等應用，需求面持續擴大。