耕興財報／2025年全年EPS 10.77元 擬配息12元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
耕興日前舉辦歲末尾牙晚宴，圖為董事長黃文亮談展望。記者尹慧中／攝影
耕興日前舉辦歲末尾牙晚宴，圖為董事長黃文亮談展望。記者尹慧中／攝影

耕興（6146）於11日董事會後公告2025年全年營運成果。耕興2025年第4季合併營收為11.38億元，合併毛利率48％，合併稅前淨利為3.3億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.9億元，稅後每股純益(EPS)2.85元；累計2025年全年合併營收為44.95億元，合併毛利率46％，合併稅前淨利為13.8億元，歸屬於母公司稅後淨利為11億元，稅後每股純益(EPS)10.77元。受惠高毛利檢測需求強勁，涵蓋5G旗艦手機機種、AI筆電及企業級商用AP等產品，推升整體毛利率表現，合併毛利率由第3季的45%提高至第4季的48%。

耕興11日董事會決議通過之2025年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利12元，配發率約111%。耕興保持一貫高現金股息配發之股利政策，將公司經營成果回饋全體股東共享，以11日收盤價格新台幣178.5元計算，現金殖利率達6.72％。

耕興表示，受惠於5G NTN（非地面網路）技術納入3GPP標準，行動裝置正邁向衛星與地面網路整合的「陸空雙聯網」時代。公司鎖定3GPP Release 18/19演進商機，針對低軌衛星直連手機（D2D）與高速物聯網檢測（5G NR-NTN & NB IoT-NTN）已做好充足準備。隨著技術持續推進至6G階段，各類終端裝置對於強制性與功能性檢測的要求將大幅墊高，預期2026年將迎來新一波高毛利、高技術門檻的檢測商機。

