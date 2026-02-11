科嶠自結去年12月 EPS 0.05元
設備廠科嶠（4542）因近期股價多次達公布注意交易資訊標準，11日應OTC要求公告自結去年財報，去年12月營收4,900萬元，年增112%。單月稅後純益200萬元，年減67%；每股稅後純益0.05元。
科嶠今天股價維持平盤，成交量1,270張，收142元。科嶠2月2日股價收在100.5元的近期相對低點，此後一路帶量連五漲，2月9日收盤價來145.5元的高點，五個交易日漲幅逾44.7%。10日股價反轉下跌，今天收盤持平。
科嶠同步公告去年第4季自結財報，單季營收1.39億元，年增102%。稅後純益1,100萬元，年增236%；每股稅後純益0.33元。2025年全年度營收7.33億元，自結稅後純益4,100萬元；EPS為1.28元。
