榮昌營收／1月維持年增三成 看好淡季不淡

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

榮昌（3684）科技公布1月合併營收8,550萬元，月減2.9%，年增30.6%。榮昌指出，2月因逢農曆春節，工作天數較少，是傳統營收低點，有信心優於去年同期，看好第1季營運淡季不淡，可望優於去年同期，隨著低軌衛星需求湧現與WiFi 7逐漸成為市場主流，榮昌科技樂觀看待2026年營運可望展現強勁成長力道。

榮昌過去以網通客戶為主，天線相關產品營收占比一度逾五成，近年來推動產品線多元化發展。近期部分網通客戶受關鍵零組件價格波動影響，出貨表現承壓，榮昌1月表現仍維持年增，目前天線相關產品營收占比仍維持在四成以上，具備穩定需求支撐。

各產品線占比部分，天線與天線系統占2025年合併營收比重為35%，次系統整合方案與無線準系統占比攀升至35%，高頻連接線與智能感測線為22%，公司營收結構持續朝向系統化與高附加價值產品發展。

展望未來，目前WiFi 7 已成為網通市場之主流發展方向，並為2026主要成長動能，相關成長趨勢預期可延續至2027年；此外，5G（FR1）與低軌衛星整合型通訊系統，以及無線準系統相關產品之出貨量，預期將隨市場應用擴展而逐年成長，並可望延續至2030年，成為公司營運成長重要動能。

