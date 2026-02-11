力旺：IP導入Vera Rubin架構 下半年權利金顯著成長

矽智財（IP）廠力旺董事長徐清祥今天表示，旗下安全信任根IP產品PUFrt導入輝達（NVIDIA）的Vera Rubin架構，下半年相關權利金貢獻將顯著成長。

力旺下午舉行線上法人說明會，徐清祥說，2025年第4季在3奈米國防應用取得18個授權案，表現亮眼，預期2026年第1季動能可望延續，可望再拿下3個3奈米人工智慧（AI）資料中心處理器相關授權。

徐清祥並透露，力旺的安全信任根IP產品PUFrt導入NVIDIA的Vera Rubin架構，下半年相關權利金貢獻將顯著成長。此外，在AI推論發展趨勢下，AI相關營收將成為力旺成長引擎。

力旺總經理何明洲表示，來自晶圓代工廠的技術授權及晶片客戶的設計授權，授權案數與授權金單價都將增加，可望推升授權金強勁成長。

至於權利金方面，何明洲說，受惠更高單價先進製程及PUF權利金比重上升，加上美系手機數據機模組的射頻晶片、車用電子、雲端AI等應用成長驅動下，權利金可望加速成長。

力旺2025年在授權金和權利金同步成長推升下，總營收攀高至新台幣38.49億元，年增6.7%；稅後淨利19.12億元，增加4.2%，每股純益25.6元。