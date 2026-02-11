快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

力旺：IP導入Vera Rubin架構 下半年權利金顯著成長

中央社／ 新竹11日電

矽智財（IP）廠力旺董事長徐清祥今天表示，旗下安全信任根IP產品PUFrt導入輝達（NVIDIA）的Vera Rubin架構，下半年相關權利金貢獻將顯著成長。

力旺下午舉行線上法人說明會，徐清祥說，2025年第4季在3奈米國防應用取得18個授權案，表現亮眼，預期2026年第1季動能可望延續，可望再拿下3個3奈米人工智慧（AI）資料中心處理器相關授權。

徐清祥並透露，力旺的安全信任根IP產品PUFrt導入NVIDIA的Vera Rubin架構，下半年相關權利金貢獻將顯著成長。此外，在AI推論發展趨勢下，AI相關營收將成為力旺成長引擎。

力旺總經理何明洲表示，來自晶圓代工廠的技術授權及晶片客戶的設計授權，授權案數與授權金單價都將增加，可望推升授權金強勁成長。

至於權利金方面，何明洲說，受惠更高單價先進製程及PUF權利金比重上升，加上美系手機數據機模組的射頻晶片、車用電子、雲端AI等應用成長驅動下，權利金可望加速成長。

力旺2025年在授權金和權利金同步成長推升下，總營收攀高至新台幣38.49億元，年增6.7%；稅後淨利19.12億元，增加4.2%，每股純益25.6元。

力旺
相關新聞

和泰商用車銷售五連霸 「HINO安駕群英會」3月登場

和泰商用車持續提供車主最高規格的商品與服務，致力於提升更安全智能的駕駛體驗，今年特別擴大舉辦「HINO安駕群英會」，邀請...

櫃買「創業綻放」 移師高雄

國發會為帶動全台創業風潮積極推動「創業綻放：創業大聯盟競賽」活動，繼台北及台中場後，昨（10）日移師高雄亞灣新創園舉辦入...

光洋科營收／1月46.6億元、年增67.7%創近10年新高 VAS需求旺營運看好

光洋科（1785）10日公告1月營收，受惠於AI應用擴張推升高容量儲存需求，單月營收衝上46.62億元，月增11.15%...

立盈營收／1月3,394萬元、年增69.8%續創高 AI浪潮推升循環經濟布局

立盈（7820）10日公告1月份營收3,394萬元，月增1.36%，年增69.87%，受惠AI持續帶動半導體產業產能需求...

北基營收／1月10.5億元、年增34.1% 創同期新高

北基（8927）10日公布1月合併營收達10.52億元，較去年同期成長34.10％，刷新歷年同期新高記錄。

饗賓集團邁入100店里程碑 2026年徵才招募700人

2026年強勢開局，饗賓集團推動「全正職戰略」，目標正職同仁達85%，招募700名人才，以穩定制度的職涯發展，打造具向心...

