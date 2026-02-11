穩懋2025年每股賺4元創3年新高 估首季營收下滑
砷化鎵大廠穩懋今天公布2025年自結財報，全年營收166.38億元，年減4.69%；歸屬母公司淨利16.94億元，年増1.21倍，全年每股稅後純益4元，創下近3年新高。
穩懋去年下半年營運拉升，第4季歸屬母公司淨利10.29億元，季減4%，相較2024年同期淨損3.52億元轉虧為盈，單季每股稅後純益2.43元。
穩懋今天召開法說會，公司表示，去年第4季營收47.94億元，較前1季增加7%，年增29%，季增和年增都呈現成長趨勢。穩懋去年第4季產能利用率維持6成，不過產品組合轉佳，合併毛利率31.8%，較前1季上升4.9個百分點。
展望2026年第1季，穩懋表示，由於進入傳統淡季，加上春節連假工作天數較少，預估第1季合併營收將較去年第4季下滑high-single digit（6%至9%），合併毛利率約為mid twenties（25%上下）水準。
