和泰商用車銷售五連霸 「HINO安駕群英會」3月登場

和泰商用車持續提供車主最高規格的商品與服務，致力於提升更安全智能的駕駛體驗，今年特別擴大舉辦「HINO安駕群英會」，邀請車主親身試乘體驗 HINO 車款卓越的安全科技實力，具體展現品牌對行車安全的長期承諾。

在廣大車主長期的信任與支持下，和泰商用車再創市場佳績，締造商用車總市場註1銷售冠軍五連霸里程碑。身為市場領導品牌，推出《HINO安駕群英會》打造最大規模商用車安駕體驗， 「2026 HINO安駕群英會」將於2026年3月14日、15日、21日、22日在東南亞汽車領域最完備的研測中心財團法人車輛研究測試中心（ARTC）盛大舉辦。

本次活動由經銷商特邀近400位HINO車主參與，打造國內商用車最大規模的安駕體驗活動。透過實車展演與實際試駕，讓車主在專業測試場域中，親身感受 HINO 商用車於真實駕駛情境下所展現的各項卓越安全科技與穩定性能，進一步強化對安全駕駛的實務認知。

和泰集團指出，本次活動將由HINO團隊進行各項安全系統詳細解說，並特別邀請外部專業教練陳和皇率領其教練團隊全程指導。陳和皇教練長期投入駕駛訓練與賽車運動，具備豐富的大型車與高階駕駛教學經驗，活動現場將由專業教練駕駛操作，帶領車主在安全環境下，親身試乘體驗以下五項專為提升駕駛安全而設計的安全科技項目。

首先， 商用車視野盲區解析：以「潮派行動號」HINO 500系鷗翼車展演大車視野盲區，透過專業講解與互動體驗，了解大車司機駕駛過程中的視野死角與地面風險盲區，並學習如何有效應對，提升行車安全意識。

其次， PCS預警式防護系統：當系統探測到前方可能發生碰撞的情況時，PCS會立即發出警示提醒駕駛者，並根據情況自動啟動緊急制動，減少或避免事故發生。在活動中，車主將能體驗到此系統如何精確探測路況並進行反應，確保行車安全。

第三，ACC主動式車距維持系統：在高速公路或長途駕駛時，ACC能顯著減輕駕駛者的操作壓力，提升駕駛的舒適性與安全性。車主將能於ARTC高速周回路體驗該系統，感受它如何自動監測並調整車速，保持與前方車輛的安全距離，確保行車過程的穩定與安全。

第四，LDWS車道偏離警示系統：當系統探測到車輛未經駕駛者意圖偏離車道時，會即時發出聲音警示提醒駕駛者進行修正。在本次試乘體驗中，車主將能了解該系統的運作原理，並感受當車輛偏離車道時，系統如何通過即時的警示來協助駕駛者保持車輛行駛在正確路徑上。