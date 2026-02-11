櫃買「創業綻放」 移師高雄

國發會為帶動全台創業風潮積極推動「創業綻放：創業大聯盟競賽」活動，繼台北及台中場後，昨（10）日移師高雄亞灣新創園舉辦入選團隊交流活動。

櫃買中心（TPEx）及經濟部中小及新創企業署積極響應政策，與南台灣的新創團隊近距離交流，期能協助在地潛力企業建立「信任資產」，對接資本市場資源。

國發會副主委詹方冠表示，為推動全台創業風潮、打造更友善新創環境，國發會推動「創業綻放：創業大聯盟競賽」，串聯中央與地方能量。

計有300組從初賽報名超過2,800組脫穎而出入圍，並將進行第二階段的輔導，展現此計畫已成為台灣規模最大的創業盛事，點燃創新創業風潮。

經濟部中小及新創企業署主任林進添指出，亞灣新創園自成立以來，持續引入多元創新能量，積極推動南台灣創新資源的均衡發展，鼓勵在地新創企業持續精進研發，將研發成果商業化，及持續深化企業多元的合作與創業投資機會，並鏈結產業，使新創生態系更加成熟並具備全球競爭力。

櫃買中心主秘林婉蓉表示，國發會以國家高度推動創業生態系，讓資源能系統性地匯聚。

創業不僅是技術的競賽，更是一場需要市場驗證與資金活水的長跑，面對瞬息萬變的全球政經局勢，產官學界與資本市場更需凝聚力量，協助企業「把創新做大、把轉型做深、把市場做遠」。

為深化對新創的支持，林婉蓉特別介紹櫃買中心推出的「創櫃板Plus」平台，將其比喻為「讓企業零負擔、卻享有國家級資源的加速器」。

在企業衝刺業務的同時，櫃買中心提供免費且專業的輔導資源，協助新創用財務語言與資本市場接軌。當企業取得股票代號，等同向全世界宣告其為資訊透明、值得信賴的企業，這份「信任資產」正是櫃買中心希望能帶給新創團隊的最大禮物。

為使入圍團隊更直接了解資源運用，櫃買中心在交流活動現場設置諮詢專區，展現作為新創進軍資本市場導航員的決心。