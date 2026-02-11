正德元月營收年增33% 擴充船隊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

散裝船航商正德（2641）昨（10）日公布1月營收2.17億元，年增33.4%，創單月歷史次高。而該公司新下訂的8艘多用途（MPP）船型船舶將自2027年下半年至2028年上半年陸續交付，可進一步為營運成長加持。

正德表示，隨著2024年4月董事會決議訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，於去年8月上旬全數交付完成，並洽妥租家10年長期租約 ，新船加入營運，帶動業績及獲利表現穩健向上。公司船隊目前擁有21艘船舶，採長短租配置模式營運，以長約為主，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，使其在供需變化中具備高度調整彈性。

正德再次啟動購船行動，去年8月董事會首先通過訂造5艘1.75萬噸多用途（MPP）船型船舶；接續，旗下相關子公司董事會並於去年底通過三艘1,74萬噸的多用途新船建造案，預計2027年下半年至2028年第2季期間交付完成。

散裝船

