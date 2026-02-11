永捷1月營收年增1.4倍創新高 PU材料出貨升溫

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

永捷（4714）昨（10）日公布1月合併營收為2.37億元，月增18%、年增141.3%，創新高。該公司並指出，旗下高機能鞋材、服飾材料的PU樹脂、乾濕式PU合成皮等產品，已明顯感受到主要客戶加大拉貨力道。公司指出，1月營運主要受惠於國際運動品牌庫存調整逐步告一段落，創造高機能、環保材料訂單回溫，帶動永捷核心PU材料出貨動能持續放大，加上旗下荷久暻建案完工交屋如預期進度認列下，推升1月營收表現。

觀察2026年世界盃足球賽將由美、加國及墨國共同舉辦，且參賽隊伍規模擴大，市場普遍預期將帶動品牌端提前啟動備貨與回補庫存，進一步刺激製鞋產業需求回溫。加上近期歐系運動用品龍頭公布最新財報，營業利益與毛利率表現優於市場預期，且各主要市場皆維持雙位數成長，反映終端需求具備韌性，無疑為產業鏈帶來良好的營運成長空間。

