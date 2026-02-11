群聯潘健成：沒賣自家股票

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

市場傳出，快閃記憶體（Flash）控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成轉讓自家股票，引發市場疑慮。潘健成昨（10）日出面闢謠，強調此次是贈與家人與子女群聯股票，且早於元月13日依法申報，並非賣股。

受市場「高層賣股、後市恐不妙」的疑慮衝擊，群聯近期股價從歷史高點2,465元回檔，昨天收1,825元、下跌100元，跌幅5.19%，波段跌幅逾25%。

潘健成說，自己絕無賣股之實，先前申報轉讓持股，是「贈與」給家人和子女。根據公開資訊觀測站資料，潘健成是在今年元月13日贈與三名家人與子女共102張股票。

市場人士分析，公司經理人贈與股票給親人，是常見的狀況，主要多為避稅、財務規劃等考量，但絕非賣股。例如台積電董座魏哲家多年前也曾贈與妻子市值高達6億元的台積電股票，但這不等於「魏哲家賣股」。

法人指出，此類申報多見於企業經營權穩定、長期布局接班或稅務規劃考量，與公司基本面無直接關聯。「贈與」和「賣股」絕對不同，這些獲得贈與的親人日後若要處分或轉讓股票，也必須申報。

就基本面來看，群聯正站在記憶體缺貨漲價的有利位置，元月合併營收104.5億元，創新高，月增20%，年增190%。該公司元月控制晶片總出貨量年增160%，工規控制晶片出貨也年增近70%，兩者同創單月新高；位元出貨量（Bit Growth）年增51%，反映在中高階客製化儲存市場的布局效益顯現。潘健成看好，NAND Flash供給仍「極度緊繃」，主因原廠資本支出與擴產規劃偏保守，短期供需失衡不易快速改善。

