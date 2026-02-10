數字營收／1月1.89億元、年增5.6% 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路生活平台數字科技（5287）10日公告元月合併營收1.89億元，月減3.2%，年增5.6％，為同期新高。旗下平台推出多項活動帶動線上刊登量，加上8891新車1月站內詢價量較去年同期略增，挹注營收表現。

數字科技旗下591房屋交易，因應農曆春節將至，全台建商為剛需買方推出限時好案與專屬優惠，591新建案啟動「新春購屋季」活動，精選人氣建案，一鍵掌握區域市況，加上新建案頻道全新升級，與100室內設計為使用者提供完整的大數據新建案資訊服務，帶動591房屋1月營收逆勢成長。

數字科技旗下小雞上工推出「2026新春開工大優惠」，針對企業用戶提供分級優惠，讓企業以更經濟實惠的價格因應年後轉職潮招募人才；出任務平台推出2026年限時限量「早鳥方案8折起」優惠，適用於解鎖斜槓、工作室及團隊「搶先提案」方案，憑藉多元的人力服務平台，推升數字科技人力相關平台1月營收較去年同期雙位數成長。

展望2026年，數字科技持續以AI技術強化各垂直領域，全面深化大數據與演算法在591、8891及小雞上工等平台的應用。鞏固平台競爭優勢，結合多元平台資源，維持營運穩健。

數字科技 平台 營收
相關新聞

光洋科營收／1月46.6億元、年增67.7%創近10年新高 VAS需求旺營運看好

光洋科（1785）10日公告1月營收，受惠於AI應用擴張推升高容量儲存需求，單月營收衝上46.62億元，月增11.15%...

立盈營收／1月3,394萬元、年增69.8%續創高 AI浪潮推升循環經濟布局

立盈（7820）10日公告1月份營收3,394萬元，月增1.36%，年增69.87%，受惠AI持續帶動半導體產業產能需求...

北基營收／1月10.5億元、年增34.1% 創同期新高

北基（8927）10日公布1月合併營收達10.52億元，較去年同期成長34.10％，刷新歷年同期新高記錄。

饗賓集團邁入100店里程碑 2026年徵才招募700人

2026年強勢開局，饗賓集團推動「全正職戰略」，目標正職同仁達85%，招募700名人才，以穩定制度的職涯發展，打造具向心...

家登1月營收6.34億元首季淡季不淡 家碩年成長逾62%

家登精密（3680）於10日公開2026年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.34億元，與去年同期3.9億成長63%...

鈊象1月每股稅前盈餘4.35元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告今年元月自結稅前盈餘12.26億元，每股稅前盈餘4.35元，與去年12月幾近持平，...

