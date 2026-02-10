光洋科營收／1月46.6億元、年增67.7%創近10年新高 VAS需求旺營運看好

光洋科（1785）10日公告1月營收，受惠於AI應用擴張推升高容量儲存需求，單月營收衝上46.62億元，月增11.15%、年增67.72%，創下近10年新高紀錄。

光洋科表示，1月貴金屬營收年增達79%，而最能實質反映獲利能力的非貴金屬加值服務（VAS）營收年增率則為21%。

光洋科近年積極優化產品結構，聚焦高毛利的VAS業務。受惠於AI資料中心持續擴建，帶動高容量硬碟需求，加上HAMR（熱輔助磁記錄）技術導入，使得儲存靶材中的非貴金屬用量顯著增加。

法人分析，光洋科儲存相關VAS業務占比已持續提升，結合半導體前段製程需求的韌性，成為支撐營運成長的雙引擎。

展望後市，光洋科對今年營運抱持正向看法。隨著半導體與儲存媒體靶材合計占比提高，VAS占整體營收比重已從過往的4%大幅提升至接近20%，不僅強化了中長期的成長動能，亦有助於降低貴金屬價格波動對獲利的影響，使整體體質更趨穩健。