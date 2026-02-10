立盈營收／1月3,394萬元、年增69.8%續創高 AI浪潮推升循環經濟布局

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
立盈受惠AI浪潮帶動先進半導體需求帶動盈收增長表現。公司／提供
立盈受惠AI浪潮帶動先進半導體需求帶動盈收增長表現。公司／提供

立盈（7820）10日公告1月份營收3,394萬元，月增1.36%，年增69.87%，受惠AI持續帶動半導體產業產能需求，營收續創歷史新高。

立盈表示，因AI浪潮推升先進半導體需求強勁，去年營收達2.98億元，創下年度歷史新高，年增58.62%；觀察元月營收持續登頂，預期今年全年度營運將隨AI趨勢穩步向上。

展望今年，立盈指出，將持續受惠AI產業對半導體的需求，除積極展現產能擴增效益外，公司另針對先進製程提供更高階的循環經濟解決方案，透過智慧化生產參數提高汙泥純度，提升資源再生綠色人造螢石的氟化鈣（CaF2）含量，更積極協助客戶達成減碳需求與ESG企業責任目標。

立盈主要業務為提供循環經濟再利用解決方案，服務對象涵蓋半導體等相關產業，將製程產生的廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環再利用為人造螢石，供給鋼鐵廠於煉鋼製程助熔及造渣使用，落實零廢棄、再利用與減碳排之企業責任。

半導體 營收 AI
立盈（7820）10日公告1月份營收3,394萬元，月增1.36%，年增69.87%，受惠AI持續帶動半導體產業產能需求...

