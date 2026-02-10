兆捷營收／1月4,174萬元、年增7.25% 專利訴訟案勝訴確定

半導體特殊氣體供應商兆捷（6959）10日公布元月合併營收4,174萬元，年增7.25%。

兆捷亦表示，該公司與美商英特格（Entegris）間之專利訴訟案，近日勝訴確定。兆捷指出，該案歷經多年度審理，法院已判決兆捷公司勝訴。對方提起上訴至最高法院後，近日已正式遭駁回，全案確定定讞。

兆捷指出，此次判決確認兆捷公司核心技術與高階製程產品，具獨立研發與完整智慧財產權保障，相關專利布局與製程能力獲司法機關肯認，有助強化該公司於全球半導體關鍵材料市場之競爭地位，並排除長期訴訟不確定因素。

兆捷強調，隨著法律風險消除，該公司高階製程產品之市場推進期能更加順利，與一級客戶之合作關係可望進一步深化，新專案導入及產能擴充計畫亦將加速展開。公司預期，相關產品線於先進節點與高毛利應用領域之營運表現，將迎來突破性發展，對未來營收與獲利帶來正面助益。