譜瑞法說會／鎖定PC與資料中心高階化 高速介面IP拉開門檻

譜瑞-KY（4966）10日法說會釋出關鍵訊息，董事長趙捷指出，公司搶攻PC與資料中心等高階應用的核心仍是已量產驗證的高速傳輸介面矽智財（IP），客戶最在意的是規格能否做穩、產品能否如期交付；在成本壓力下，OEM傾向把產品組合往高階移動，有利USB4重定時器等高速介面需求延伸，也推動顯示方案往更省電、門檻更高的新架構升級。

趙捷表示，嵌入式DisplayPort 1.5（eDP 1.5）已在多個案子進入量產，但更明顯的省電與價值提升來自TCON嵌入式驅動（TED）與觸控整合的TCON嵌入式驅動（tTED），藉由架構整合降低介面功耗；其中以eDP 1.5為基礎的tTED競爭者相對較少、技術門檻更高。

談到ASIC-like導入，趙捷強調，最大客戶看重的是PCIe第五代、第六代及USB4、USB4 2.0等規格的量產經驗與工程執行力，供應鏈多角化並非關鍵；至於伺服器互連的光進銅退趨勢，他認為方向可理解，但光互連要走到大規模量產仍有不小技術與基礎建設門檻，公司目前持續觀察。

針對成本上升與漲價效應，趙捷轉述他所了解的OEM策略是儘量把資源集中到高階機種，以在既有資源條件下推出更具價值的產品組合；他並認為，高階機種通常會搭載USB4重定時器，因此此趨勢對公司相關產品線相對有利。至於伺服器互連的光進銅退趨勢，趙捷表示方向上可以理解，但光互連要走到大規模量產仍有不小技術門檻，且牽涉整體基礎建設重建，公司目前仍以觀察為主。

展望本季，譜瑞-KY預期合併營收將落在1.1975至1.3225億美元之間，毛利率估40%至44%之間，營業費用約3,300萬至3,600萬美元之間；以區間中位數換算，營收與毛利率大致與上季持平。