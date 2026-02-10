北基營收／1月10.5億元、年增34.1% 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

北基（8927）10日公布1月合併營收達10.52億元，較去年同期成長34.10％，刷新歷年同期新高記錄。

北基指出，1月營收能創下歷年同期新高，主要受惠旗下「水星光」預售建案進入餘屋交屋入帳尾聲，穩定貢獻土地建設事業營收；同時，核心油品事業於全台83站據點營運效率持續精進及發油量穩定成長，帶動油品事業營收規模持續穩健放大，推升整體營運保持良好動能。

北基進一步指出，除既有建案交屋動能持續發酵外，北基近年亦透過資產活化策略強化土地建設事業獲利結構。日前董事會通過持股52％子公司北基國際開發實業(股)公司處分台南市國安段土地予皇龍開發，交易金額約5.65億元，預計挹注處分利益約1.94億元，除提升土地建設事業整體報酬表現外，也同步回收資金、強化集團財務彈性，為後續建案布局與營運擴張奠定更穩健基礎，進一步放大土地開發事業對集團營運貢獻。

展望2026年第1季，北基維持審慎樂觀看法。北基將持續以油品事業穩健擴張為基礎，結合土地建設事業區域精選開發與資產活化策略，配合集團規劃之2030年資產活化藍圖，投資建案總銷規模逾200億元，並同步深化綠能發電與綠電交易雙軌布局，提升集團營收結構穩定度與成長性，北基將持續透過資源整合與營運效率精進，穩健擴大事業版圖。

