欣新網營收／1月4.32億元、創同期新高 併即銷直播補齊一站式電商版圖

全整合電商營運服務業者欣新網（2949）10日公告元月營收，受惠於品牌代營運需求穩健及電商滲透率持續提升，1月單月營收達4.32億元，月減11.9%，年增25.1%，創單月同期新高、連續12個月單月營收維持雙位數成長的亮眼紀錄。欣新網指出，隨1月底正式完成併購「即銷直播」交割，完整內容導購關鍵拼圖，以「一站式流量變現」優勢，力拚全年營運再攀高峰。

欣新網表示，年初向來為電商產業淡季，但2025年1月適逢農曆春節，工作天數相對較少，基期偏低，今年1月營收年增幅度亮眼，今年整體營運朝雙位數成長目標不變，但建議以1、2月營收合併觀察以反映實際營運走勢。

欣新網營收結構以電商產品銷售與品牌代營運為核心，占比約65%，數位行銷業務則約占35%。透過規模化營運與精準數據投放，公司營收表現長期優於產業平均，展現電商代營運領域的競爭優勢。

欣新網已經於1月27日正式完成併購「即銷直播」交割，在既有「品牌代營運、成效型廣告、通路營運」三大核心服務基礎上，補齊「內容導購與即時轉換」的關鍵拼圖，業務協同效益可望快速放大，藉由直播行銷切入消費者決策的最後一哩路，協助品牌在高互動內容中即時完成轉單，提升流量變現效率，展現一站式整合服務優勢。

全球直播電商市場規模持續擴張，根據麥肯錫預測，2026年全球直播電商銷售額將占所有電子商務的10%至20%；調研機構GII亦指出，直播電商市場規模將呈指數級成長，到2029年，直播電商市場規模將成長至788.6億美元，年複合成長率（CAGR）為36.7%。欣新網導入直播技術後，可將原本靜態的電商版位升級為即時互動導購場景，不僅強化數位行銷成效，亦可透過直播過程累積的消費者行為數據，回饋至後端精準廣告投放，實現流量價值最大化。

欣新網指出，未來將以直播作為數位行銷成效的放大器，結合成效型廣告投放、平台數據分析與通路營運能力，打造從「興趣啟動」到「銷售轉換」的一站式服務流程，提升轉換率並強化客戶終身價值（LTV）。法人看好，直播服務導入後，可接觸更多新興品牌與中小型商家，擴大客戶基礎。隨服務規模放大，欣新網在議價能力、數據應用及跨平台整合上的競爭優勢可望進一步顯現。