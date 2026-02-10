中光電法說會／估本季節能產品出貨季減年增 影像產品減少三成

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中光電（5371）10日召開線上法人說明會，總經理林惠姿針對今年首季營運表示，受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，節能產品第1季整體出貨量預期將較去年第4季減少，但可望較去年同期成長。影像產品則受到傳統淡季及整體經濟環境仍不明朗影響，預估整體出貨量將減少三成左右。

針對今年第1季營運，中光電林惠姿總經理表示，受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，節能產品第1季整體出貨量預期將較去年第4季減少，但可望較去年同期成長。

展望2026年整體營運發展，林惠姿預期節能產品的整體出貨量將成長一到二成。她表示，面對地緣政治引發的供應鏈重組與關稅壁壘挑戰，今年除持續強化越南廠增量製造以滿足客戶需求外，亦已在大陸擴大OLED模組產能以承接更多大尺寸顯示器生意，並推出適用於電子紙與反射式螢幕的高效能前光模組，以拓展戶外看板與教育市場，同時也因應歐美法規趨嚴聚焦高技術門檻的車載顯示與綠色護眼技術，積極發展主/副駕駛資訊顯示所需的主動式防窺技術。

林惠姿指出，受到傳統淡季及整體經濟環境仍不明朗影響，預估影像產品本季整體出貨量將減少三成左右。

2026年上半年市場需求仍具不確定性，主要來自各國在國防預算上的排擠、通膨、美國關稅政策及各區域GDP成長預期保守等因素影響。然而，依市調資料預估，世界盃足球賽事可望帶動家用投影機銷量成長，工程投影市場亦隨全球景氣回溫逐步回穩；此外，車內外投影等車載新產品以及應用於物流的新型投影產品即將進入量產階段，預期影像產品今全年整體出貨量將較去年成長一至二成。

中光電去年第4季合併營業收入淨額為新台幣112.97億元，較第3季及去年同期皆成長14%。第4季合併毛利率為18.1%，由於產品組合及匯率變化，較上季15.2%及去年同期之19%分別增加2.9%及減少0.9%。合併營業淨利為新台幣2.7億元，較第3季及去年同期分別成長215%及293%。合併稅後淨利為新台幣1.97億元，較第3季成長127%，相較去年同期則減少15%。歸屬母公司股東之淨利為新台幣2億元，較第3季新台幣0.95億元成長110%，較去年同期新台幣1.93億元則成長4%。2025年第4季基本每股盈餘為新台幣0.51元。

2025年全年合併營業收入淨額為新台幣395.77億元，與113年全年合併營收新台幣396.69億元相當。合併毛利率為17.3%，較去年同期之17.8%減少0.5%，主要係受到匯率不利影響。合併營業淨損為新台幣1.31億元，較去年同期之營業淨利新台幣1.88億元減少170%。合併稅後淨利為新台幣3.58億元，較去年同期新台幣6.58億元減少46%。歸屬母公司股東之淨利為新台幣3.72億元，較去年同期減少55%。114年全年基本每股盈餘為新台幣0.95元，低於去年同期基本每股盈餘新台幣2.1元。

節能產品第4季合併營收約55.02億元，較前一季略減2%，相較去年同期則成長12%；第4季出貨量約826萬片/台，較第3季略減3%，較去年同期則增加14%。累計節能產品2025年全年合併營收約192.66億元，受惠於Monitor及車載產品出貨增加而較2024年成長1%；出貨量則約3,083萬片/台，年增3%。

影像產品第4季營收約26.26億元，出貨量則約15萬7仟多台，分別較第3季成長29%及22%，相較去年同期則分別成長1.5%及減少8.6%。累計2025年全年影像產品營收約96.87億元，出貨量則約62萬4仟台，分別較2024年減少24%及28%，主要受到對等關稅與匯率波動影響整體需求所致。

