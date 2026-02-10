集雅社營收／1月4.74億元、年減0.77% 小家電銷售動能穩健

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）10日公告1月合併營收4.74億元，月減26.05%，年減0.77%，與去年同期相當。

集雅社指出，過往1月是過年前採購高峰，今年因年假較晚，部分換新、送禮、在家升級需求遞延至2月釋放，近期已明顯感受到來客數與成交動能升溫，故以整體來看，今年營運狀況仍優於去年。

而從過年消費情境觀察，除舊布新依舊是核心主軸，但消費行為已出現結構性轉變。集雅社指出，現代家庭不再願意將大量時間與體力投入大掃除，而是透過科技產品達到勞務釋放，帶動掃地機器人、手持式無線吸塵器等高效能清潔家電銷售走強，成為年節前後穩定且具延續性的需求來源。

此外，受惠解放雙手做家事的消費習慣逐漸興起，掃地機器人也成為集雅社去年成長表現最亮眼的小家電產品。在品類結構上，小家電最近展現高度成長韌性。

其中，廚房小家電受惠圍爐科技升級趨勢，具備蒸、烤、微波等多功能的水波爐，以及可解決年後清潔痛點的洗碗機，詢問度與成交率同步提升。

集雅社表示，能在競爭激烈的百貨通路中維持領先，關鍵在於其選品策略與高階化定位。公司聚焦中高價位、具技術差異化與品牌力的精品家電，透過專櫃式體驗、專業導購與售後服務，成功建立通路優勢。

長假期間，「沉浸式年假」概念亦帶動居家視聽娛樂升級，Soundbar、音響及高階顯示設備的連動銷售，也同步發揮集雅社在影音家電領域的深厚基礎。

為強化春節檔期買氣並加速消費回流，集雅社亦推出多元促銷與會員活化活動，透過滿額抽獎、情境式搭售與互動機制，全面拉升來客轉換率。主軸活動祭出「消費滿3萬元抽3萬元好禮」，單筆每滿3萬元即可獲得一次抽獎機會，最大獎為市值3.5萬元的日月行館溫泉酒店住宿券。

同步推出的「新春品味升級組」則是針對追劇、大掃除、圍爐後清潔與換機需求進行情境搭售，消費者不僅可獲集利金回饋，亦有助快速達成滿額門檻。

展望後市，法人認為，1月營收回檔屬於季節性與節慶落點因素，隨著遞延的過年消費於2月集中釋放，第1季營運可望呈現「前低後高」走勢。全年而言，在小家電高階化、居家升級與健康廚電趨勢持續推進下，搭配百貨來客回溫，集雅社營運動能仍具穩健成長空間。