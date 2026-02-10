麗升能源營收／1月1.3億元、年增883% 今年重返成長軌道

麗升能源科技集團（8087）10日公告2026年1月營收1.3億元，年增率883％，創下兩年以來之新高，主要受惠於近期簽定之案場所認列之相關收入。麗升表示，再生能源開發具有顯著的階段性特徵，目前數個大型專案正處於各類許可申請及審核期，隨著能源政策明朗化及申請案陸續獲批，原先累積的工程動能將於今年起逐步釋放，營運將重返成長軌道。

去年雖短期受到案場開發時程延宕的挑戰，但公司並未放慢深耕再生能源市場的腳步。一月已公告簽訂彰化大型漁電共生案場合約，工程量能達37.8億元之規模。麗升將持續優化工程申設及管理效率，確保各案場如期完工併網；預期隨著在手案件依進度陸續進行，即可轉化為穩定的營收與獲利挹注。

展望2026年，麗升在手案件陸續完成申設後即進入施工期，將依進度陸續認列營收，未來工程案量可期。綠電銷售將成為麗升穩定的成長引擎，不但售電轉供量成長可期，隨著現有工程案陸續完工併表增加、購售電容量及資產管理規模擴大，更奠定營運穩定發展厚實的基礎。為因應台商與國際供應鏈需求，麗升亦走推出灣，跨足海外市場，進一步鞏固長期競爭力，逐步實現於再生能源投資的長期效益。