瓦城營收／元月4.76億元 2月迎春節 看好首季表現

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）10日公告1月合併營收達4.76億元，因基期影響年減30.02%，主要因今年與去年春節假期落點不同，比較基期墊高所致。整體營收表現仍維持高檔，主要受惠於企業尾牙春酒、年前各式聚餐需求增加，以及旗下各品牌餐廳推出冬季限定菜色帶動來客表現，隨後續年節及連假檔期來臨，可望推動第1季營運正向成長。

瞄準企業尾牙與春酒旺季到來，用餐需求明顯升溫，瓦城推出尾牙春酒活動專案，並搭配多元回饋活動，成功帶動大型聚餐訂席表現；同時，農曆年前家庭與親友聚餐需求同步攀升，各品牌餐廳成為聚餐首選，穩定挹注本月營收。為因應冬季聚餐需求，集團亦推出多款鍋物與草莓季節限定料理，提供顧客更豐富的餐飲選擇，進一步提升整體來客表現。

瓦城看好2月春節聚餐旺季來臨，有望帶來強勁動能，目前春節檔期訂席踴躍，其中除夕訂位更已全數額滿、一位難求；春節期間商場預計人潮眾多，預計將帶動營收成長。年菜外帶套餐預購需求同樣強勁，旗下品牌餐廳亦已推出新春團圓餐組合及599元平日午餐限定套餐，並於春節期間搭配系列行銷活動，預期整體業績將更勝去年。另隨春節後接續迎來情人節與228連假，預計將再進一步推升營收表現，挹注第1季營運攀升。

展望2026年，集團將延續多品牌展店策略，以雙位數展店為目標，深化科學化選址機制，精準布局具成長潛力的商圈與人口熱點，穩步朝向2030 年全球30個品牌、500家店的「30500」目標邁進。

