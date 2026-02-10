上洋營收／1月3.64億元、年增35％ 受大型商用專案挹注
台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）9日公布1月合併營收為3.64億元，月減33.56%，年增35％。上洋表示，商用空調市場方面，因認列大型專案，帶動整體營業額表現，成為單月營收成長的主要動能。
上洋進一步說明，在家用市場方面，1月受整體經濟變化及消費者信心指數仍偏保守影響，家用空調產品市場買氣持續觀望，終端消費者在預算配置上趨於審慎，相關耐久財換購動能亦較以往放緩。
此外，商用洗衣事業則因貼近民生剛性需求，整體營運表現相對穩定，旗下《SeSA自助洗衣吧》全台店數已突破250間，搭配直營門市設備銷售，帶動相關營收較去年同期呈現成長；以及《RIV精緻洗衣》入冬後收件量維持一定水準，整體表現穩健。
上洋表示，儘管短期家用空調市場受整體經濟影響，加上今年農曆年假期時程與去年不同，2月工作天數相對較少，部分客戶提前於1月完成備貨與施工安排，致使2月營收表現仍有待後續觀察。
上洋指出，在產業市場方面，企業端需求仍具一定剛性，憑藉公司長期累積的專案整合經驗與完整服務，持續獲得企業客戶肯定，後續將審慎布局大型專案商機，透過獨家代理之「三菱重工商用空調」、「三菱燃氣發電機」等系列產品穩健推進相關進程。
